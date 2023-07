Maharashtra Cabinet Expansion: 'महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार', सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए संकेत

मुंबई, एजेंसी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। इस बात की जानकारी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी है। सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह जल्द ही होगा।

#WATCH | CM Eknath Shinde says "It will happen soon" when asked about cabinet expansion in Maharashtra pic.twitter.com/PczRata3Wy

दरअसल, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन था। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

#WATCH | Mumbai: Today, there was an annual conference of senior Police officers and this is to strengthen the law and order of the state...we will take all the steps to make sure law and order in Maharashtra is intact...": CM Eknath Shinde pic.twitter.com/YnLRE5zlUV