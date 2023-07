महाराष्ट्र में BJP नेता किरीट सोमैया के वीडियो पर गरमाई राजनीति, देवेंद्र फडणवीस बोले- मामले की कराएंगे जांच

भाजपा नेता किरीट सोमैया के एक वीडियो पर मंगलवार को पूरे दिन राजनीति होती रही। यह मामला विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों सदनों में उठा। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वस्त किया है कि वह पूरे मामले की जांच कराएंगे। एक मराठी टीवी चैनल पर किरीट से संबंधित एक तथाकथित अश्लील वीडियो दिखाए जाने के बाद विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं।

महाराष्ट्र में BJP नेता किरीट सोमैया के वीडियो पर गरमाई राजनीति (फोटो एएनआई)

राज्य ब्यूरो, मुंबई। भाजपा नेता किरीट सोमैया के एक वीडियो पर मंगलवार को पूरे दिन राजनीति होती रही। यह मामला विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों सदनों में उठा। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वस्त किया है कि वह पूरे मामले की जांच कराएंगे। किरीट सोमैया से जुड़े वीडियो पर शुरू हुई सियासत एक मराठी टीवी चैनल पर किरीट सोमैया से संबंधित एक तथाकथित अश्लील वीडियो दिखाए जाने के बाद विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने कहा कि भाजपा हमेशा नैतिकता की बात करती है। अब उसे किरीट सोमैया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। विद्या चह्वाण ने किरीट सोमैया पर उठाए सवाल शरद पवार गुट की नेता विद्या चह्वाण का कहना है कि जब किरीट सोमैया स्वयं अश्लील हरकतें कर चुके हैं तो उन्हें दूसरों पर कीचड़ उछालने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए सोमैया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिवसेना उद्धव गुट ने किरीट सोमैया के विरुद्ध राज्य में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। महाविकास आघाड़ी पर हमलावर रहे हैं किरीट सोमैया गौरतलब है कि किरीट सोमैया लंबे समय से महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं के विरुद्ध कई तरह के भ्रष्टाचार उजागर करते आ रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शिवसेना उद्धव गुट और राकांपा के कई नेताओं के विरुद्ध ईडी और सीबीआई की जांच भी हो चुकी है। मुझे फंसाने की रची जा रही साजिश- फडणवीस विपक्ष द्वारा घेरे जाने पर स्वयं किरीट सोमैया ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सफाई देते हुए कहा है कि मैं निर्दोष हूं। चूंकि मैं भ्रष्टाचार से जुड़े कई बड़े मुद्दे उजागर करता रहता हूं, इसलिए मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने वीडियो को फर्जी बताते हुए इसकी सत्यता की जांच की मांग की है।

