Maharashtra Election: क्या दिवाली के बाद महाराष्ट्र में होंगे विधानसभा चुनाव? CEC राजीव कुमार का आया बयान

सीईसी ने सख्ती से कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई की जाए। सूत्रों ने कहा कि राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों को इन मामलों को निष्कर्ष तक ले जाने में किसी भी तरह की ढिलाई के बिना जांच में तेजी लाने के लिए कहा है।

#WATCH | Mumbai: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "We have come here for the preparedness of the upcoming Assembly elections that are going to take place in Maharashtra. We met with the leaders of national parties and regional parties. We met the stakeholders, DM,… pic.twitter.com/ylDVDtbOwN