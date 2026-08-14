महाराष्ट्र की आश्रमशालाओं में दो साल में 584 बच्चों की मौत, NHRC ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गढ़चिरौली के एक आवासीय स्कूल हास्टल में सांप के काटने से तीन आदिवासी लड़कियों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना के बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में पिछले दो वर्षों में आश्रम शालाओं में 684 बच्चों की मौत हुई है।

आदिवासी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौत के कारणों में सर्पदंश, सिकल सेल, गंभीर बीमारी, दुर्घटना और आत्महत्या शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में 500 सरकारी और 513 सहायता प्राप्त आश्रमशालाएं हैं, जो आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूल हैं। उन्होंने कहा, पिछले दो वर्षों में सरकारी आश्रमशालाओं में 384 और सहायता प्राप्त आश्रमशालाओं में 200 मौतें दर्ज की गईं।

महाराष्ट्र में दो साल में 584 आश्रमशाला बच्चों की मौत 2024-25 में सरकारी आश्रमशालओं में 170 बच्चों की मौत हुई, जबकि 2025-26 में 214 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 36 की मौत स्कूल परिसर में और 348 की घर पर हुई।

सहायता प्राप्त आश्रमशालाओं में 2024-25 में 81 और 2025-26 में 119 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 30 मौतें स्कूल परिसर में और 170 घर पर हुईं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की महायुति सरकार की प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ही हाल में गढ़चिरौली के आवासीय स्कूल हास्टल में मौतें हुई हैं। धनोरा तालुका मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर जपतलाई गांव में स्थित सहायता प्राप्त आश्रमशाला के हास्टल में नौ अगस्त की मध्यरात्रि को जहरीले सांप के काटने से फर्श पर सो रहीं तीन आदिवासी लड़कियों की मौत हो गई और इतनी ही अन्य लड़कियों का इलाज चल रहा है।