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महाराष्ट्र की आश्रमशालाओं में दो साल में 584 बच्चों की मौत, NHRC ने मांगी रिपोर्ट

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:10 PM (IST)

महाराष्ट्र की आश्रमशालाओं में पिछले दो वर्षों में 584 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें सर्पदंश, बीमारी और दुर्घटनाएं शामिल हैं।

महाराष्ट्र में दो साल में 584 आश्रमशाला बच्चों की मौत

महाराष्ट्र में दो साल में 584 आश्रमशाला बच्चों की मौत

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डिजिटल डेस्क, मुंबई। गढ़चिरौली के एक आवासीय स्कूल हास्टल में सांप के काटने से तीन आदिवासी लड़कियों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना के बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में पिछले दो वर्षों में आश्रम शालाओं में 684 बच्चों की मौत हुई है।

आदिवासी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौत के कारणों में सर्पदंश, सिकल सेल, गंभीर बीमारी, दुर्घटना और आत्महत्या शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में 500 सरकारी और 513 सहायता प्राप्त आश्रमशालाएं हैं, जो आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूल हैं। उन्होंने कहा, पिछले दो वर्षों में सरकारी आश्रमशालाओं में 384 और सहायता प्राप्त आश्रमशालाओं में 200 मौतें दर्ज की गईं।

महाराष्ट्र में दो साल में 584 आश्रमशाला बच्चों की मौत

2024-25 में सरकारी आश्रमशालओं में 170 बच्चों की मौत हुई, जबकि 2025-26 में 214 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 36 की मौत स्कूल परिसर में और 348 की घर पर हुई।

सहायता प्राप्त आश्रमशालाओं में 2024-25 में 81 और 2025-26 में 119 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 30 मौतें स्कूल परिसर में और 170 घर पर हुईं।

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की महायुति सरकार की प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ही हाल में गढ़चिरौली के आवासीय स्कूल हास्टल में मौतें हुई हैं।

धनोरा तालुका मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर जपतलाई गांव में स्थित सहायता प्राप्त आश्रमशाला के हास्टल में नौ अगस्त की मध्यरात्रि को जहरीले सांप के काटने से फर्श पर सो रहीं तीन आदिवासी लड़कियों की मौत हो गई और इतनी ही अन्य लड़कियों का इलाज चल रहा है।

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल का लाइसेंस स्थायी रूप से रद करने का आदेश दिया था।

एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

गढ़चिरौली जिले में सहायता प्राप्त आश्रमशाला के हास्टल में सर्पदंश से तीन लड़कियों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला बताया और राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

इस रिपोर्ट में उपचाराधीन तीन अन्य छात्राओं की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी शामिल होगी। हास्टल के एक ही कमरे में 79 छात्राओं के रहने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से चल रहे इस हास्टल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।