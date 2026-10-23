महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एलान, नौसेना के 282 अग्निवीरों को मिली पुलिस बल में तैनाती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नौसेना में सेवा दे चुके 282 अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को केंद्र से नौसेना के 282 अग्निवीरों की पहली सूची मिली। ये अग्निवीर महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। इनमें से 150 अग्निवीरों को डेक साइड श्रेणी में और 132 को इंजन साइड श्रेणी में पुलिस कांस्टेबल नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।