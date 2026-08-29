महाराष्ट्र सरकार ने मानी आदिवासी छात्रों की सभी मांगें, खत्म होगा विरोध प्रदर्शन

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने कहा है कि सरकार ने तीन शहरों में अनशन कर रहे आदिवासी छात्रों की सभी मांगें मान ली हैं।

प्रदर्शनकारियों की मांगें सरकारी सेवा में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती और आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों में स्थितियों में सुधार से संबंधित थीं। गढ़चिरौली जिले के एक आवासीय स्कूल में सांप काटने से तीन आदिवासी लड़कियों की मौत के बाद पुणे, नागपुर और नासिक में शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के अब खत्म होने की उम्मीद है।