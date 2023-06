Maharashtra: ठाणे में 10 साल की मासूम को कुचला, मौके पर हुई मौत; पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

ठाणे, एजेंसी। ठाणे के शिलफाटा सर्किल के पास ट्रक की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Maharashtra | A 10-year-old girl died after being run over by a truck near Shilphata Circle in Thane. The dead body has been sent for post-mortem. (07.06) pic.twitter.com/0JPyvCQKx0