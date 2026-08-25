महाराष्ट्र: लातूर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र क लातूर जिले में गैर-कानूनी रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने एक महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर ने 11 अगस्त को अस्पताल में ज्योति शिशुपाल वाल्से (30) की सर्जरी की थी। सर्जरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। अस्पताल नहीं था रजिस्टर्ड पुलिस ने बताया कि अस्पताल और उसका ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर्ड नहीं थे और सर्जरी ऐसी इमारत में की गई थी जो नियमों का पालन नहीं करती थी। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद, डॉक्टर को प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी करने की इजाजत नहीं थी।

पुलिस के अनुसार, अस्पताल में मरीज की सर्जरी के बाद देखभाल के लिए ज़रूरी ट्रेंड स्टाफ की भी कमी थी। सिविल सर्जन की शिकायत के आधार पर महिला डॉक्टर के खिलाफ खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम) और बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।