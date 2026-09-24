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महाराष्ट्र: लातूर में कुंडली का दोष दूर करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Thu, 24 Sep 2026 11:06 PM (IST)

महाराष्ट्र के लातूर में एक व्यक्ति ने कुंडली दोष दूर करने के बहाने 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया, जिससे ...और पढ़ें

लातूर में कुंडली का दोष दूर करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

लातूर में कुंडली का दोष दूर करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. लातूर में कुंडली दोष दूर करने के बहाने दुष्कर्म।

  2. 17 वर्षीय किशोरी गर्भवती हुई, आरोपी रामेश्वर महाराज गिरफ्तार।

  3. पोक्सो और अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज।

डिजिटल डेस्क, लातूर। महाराष्ट्र के लातूर में कुंडली का दोष दूर करने का झांसा देकर 17 साल की लड़की से एक शख्स ने दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठाकरे चौक के रहने वाले रामेश्वर महाराज ने लड़की को यकीन दिलाया कि उसकी कुंडली में कोई समस्या है, जिसे ठीक करने के लिए कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे।

समस्या ठीक करने के नाम पर उसने लड़की के घर पर ही उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसने लड़की को यह भी कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए, वरना कुंडली का दोष वापस आ जाएगा।

यह घटना जून में हुई थी। पुलिस ने पोक्सो और राज्य के अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)