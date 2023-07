Mumbai Rain: मुंबई के अंधेरी ईस्ट चकला इलाके में भूस्खलन, मौके पर दमकल की चार गाड़ियां मौजूद

Mumbai Rain News महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलजमाव बाढ़ और भूस्खलन की समस्या देखी जा रही है। भारी बारिश के कारण मुंबई के अंधेरी ईस्ट से भी भूस्खलन की एक खबर सामने आ रही है। मुंबई अग्निशमन विभाग ने इसकी जानकारी दी। मौके पर दमकल की चार गाड़ियां और मुंबई पुलिस के जवान मौजूद हैं।

मुंबई के अंधेरी ईस्ट चकला इलाके में एक आवासीय सोसायटी के पास भूस्खलन

