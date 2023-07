Landslide in Maharashtra village महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में आए भूस्खलन स्थल पर खोज बचाव अभियान चौथे दिन भी जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और अन्य एजेंसियों ने बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक भूस्खलन के कारण कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है जबकि 81 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Maharashtra: रायगढ़ में भूस्खलन स्थल पर चौथे दिन खोज-बचाव अभियान फिर शुरू, 81 लोगों का अब तक नहीं चला पता

