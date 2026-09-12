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मुंबई के लालबागचा राजा का पहला लुक, उज्जैन महाकाल मंदिर की थीम पर बना भव्य प्रवेश द्वार

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 12:51 PM (IST)

मुंबई के लालबागचा राजा का पहला लुक सामने आ गया है, जिसमें उज्जैन के महाकाल मंदिर से प्रेरित भव्य प्रवेश ...और पढ़ें

मुंबई के लालबागचा राजा का पहला लुक(फोटो: पीटीआई)

मुंबई के लालबागचा राजा का पहला लुक(फोटो: पीटीआई)

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डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में गणेशोत्सव 2026 की भव्य शुरुआत से ठीक पहले, देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र लालबागचा राजा की पहली मनमोहक झलक शुक्रवार को दुनिया के सामने आ गई। इस वर्ष 14 से 25 सितंबर तक मनाए जाने वाले 10 दिवसीय पावन गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है।

मुंबई के अन्य पूजा पंडालों के विपरीत लालबाग के राजा की अपनी एक अनूठी और ऐतिहासिक पहचान है। परंपरा के अनुसार, बप्पा की प्रतिमा का सिंहासन और भव्य आसन हर साल बिल्कुल एक जैसा ही रखा जाता है, जो दशकों से भक्तों की गहरी आस्था, निरंतरता और सनातन परंपरा का प्रतीक बना हुआ है।

Lalbaugcha Raja

इस बार पंडाल का मुख्य आकर्षण इसका प्रवेश द्वार है, जिसे उज्जैन के प्रसिद्ध भगवान महाकाल मंदिर से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है। यह भव्य द्वार 80 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है।

इस मुख्य द्वार पर भगवान शिव की 35 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को तकनीकी रूप से इतना जीवंत बनाया गया है कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की लाल आंखों को झपकते हुए भी देख सकेंगे।

Lalbaugcha Raja (1)

कचरे से बिजली उत्पादन की पर्यावरण अनुकूल पहल

उत्सव के उल्लास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है। 11 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में लगभग 80 टन गीला कचरा निकलने का अनुमान है।

आयोजकों ने इस कचरे को बर्बाद करने के बजाय इसका सदुपयोग करते हुए इससे 7,744 यूनिट बिजली बनाने की योजना तैयार की है, जो समाज को पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक संदेश देती है।

Lalbaugcha Raja (2)

इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा और संभावित जोखिमों को लेकर आयोजक पहले से कहीं अधिक सतर्क और जागरूक नजर आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस बार मुंबई के करीब 100 पंडालों ने अपना बीमा करवाया है।

पिछले वर्ष की तुलना में यह एक बड़ा उछाल है, क्योंकि पिछली बार केवल 20 से 30 पंडालों ने ही सुरक्षा के मद्देनजर बीमा कवर लिया था।

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