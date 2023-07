एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई अपराध शाखा की यूनिट 10 के कर्मियों ने बुधवार को लड़के को अंधेरी इलाके में पाया। जब पुलिस ने उससे बात कि तो वह काफी डरा हुआ था उसने केवल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अपने गांव का नाम बताया। अपराध शाखा के अधिकारियों ने एमपी पुलिस से संपर्क किया जिन्होंने उन्हें बताया कि 11 जुलाई को उसका अपहरण हुआ था।

Mumbai News: मध्य प्रदेश से एक सप्ताह पहले हुआ था नाबालिग का अपहरण, पुलिस को मुंबई में मिला

