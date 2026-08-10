'पर्यावरणीय गिरावट की जड़ में वैचारिक प्रदूषण', लातूर के दयानंद लॉ कालेज में बोले जस्टिस अभय ओक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक ने कहा कि वैचारिक प्रदूषण सभी पर्यावरणीय गिरावट की जड़ है और यह नागरिक जागरूकता की कमी, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में कमी और सामाजिक एवं राजनीतिक निष्क्रियता के माध्यम से पारिस्थितिकीय क्षति को बढ़ावा देता है।

लातूर के दयानंद लॉ कालेज में शनिवार को एक सभा में पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जबकि नागरिकों को प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहने का संवैधानिक अधिकार है, समाज कानून का पालन करने के प्रति व्यापक उदासीनता के कारण पीड़ित है।

ओक नए सेमिनार हाल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे और कालेज में 'न्याय संवाद: कानून, पर्यावरण और नागरिक' कार्यक्रम में कहा, "वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ एक और कम दिखाई देने वाला प्रदूषण का रूप है 'वैचारिक प्रदूषण' जो सभी अन्य प्रकार के पर्यावरणीय गिरावट की जड़ में है।

उन्होंने कहा कि जबकि नागरिकों को प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहने का संवैधानिक अधिकार है, समाज कानूनों का पालन करने के प्रति जागरूकता की कमी, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में कमी और सामाजिक एवं राजनीतिक निष्क्रियता के कारण प्रदूषण के बीच जी रहा है।

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उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय गिरावट को कम करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है और यह भी जोड़ा कि त्योहारों और समारोहों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, बिना धार्मिक परंपराओं को विज्ञान के साथ भ्रमित किए।

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