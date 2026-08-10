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    'पर्यावरणीय गिरावट की जड़ में वैचारिक प्रदूषण', लातूर के दयानंद लॉ कालेज में बोले जस्टिस अभय ओक

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 06:53 AM (IST)

    हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक ने कहा कि वैचारिक प्रदूषण सभी पर्यावरणीय गिरावट का मूल कारण है, जो नागरिक जागरूकता की कमी और प्रकृति के प्र ...और पढ़ें

    पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक (सोशल मीडिया)

    पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक (सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. वैचारिक प्रदूषण पर्यावरणीय गिरावट की जड़ है।

    2. नागरिकों को प्रदूषण-मुक्त वातावरण का संवैधानिक अधिकार है।

    3. गणेश उत्सव में डीजे, पटाखों के उपयोग पर सवाल।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक ने कहा कि वैचारिक प्रदूषण सभी पर्यावरणीय गिरावट की जड़ है और यह नागरिक जागरूकता की कमी, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में कमी और सामाजिक एवं राजनीतिक निष्क्रियता के माध्यम से पारिस्थितिकीय क्षति को बढ़ावा देता है।

    लातूर के दयानंद लॉ कालेज में शनिवार को एक सभा में पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जबकि नागरिकों को प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहने का संवैधानिक अधिकार है, समाज कानून का पालन करने के प्रति व्यापक उदासीनता के कारण पीड़ित है।

    ओक नए सेमिनार हाल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे और कालेज में 'न्याय संवाद: कानून, पर्यावरण और नागरिक' कार्यक्रम में कहा, "वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ एक और कम दिखाई देने वाला प्रदूषण का रूप है 'वैचारिक प्रदूषण' जो सभी अन्य प्रकार के पर्यावरणीय गिरावट की जड़ में है।

    उन्होंने कहा कि जबकि नागरिकों को प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहने का संवैधानिक अधिकार है, समाज कानूनों का पालन करने के प्रति जागरूकता की कमी, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में कमी और सामाजिक एवं राजनीतिक निष्क्रियता के कारण प्रदूषण के बीच जी रहा है।

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    उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय गिरावट को कम करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है और यह भी जोड़ा कि त्योहारों और समारोहों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, बिना धार्मिक परंपराओं को विज्ञान के साथ भ्रमित किए।

    गणेश उत्सव में डीजे साउंड सिस्टम का क्या काम?

    ओक ने गणेश उत्सव के दौरान डीजे साउंड सिस्टम, पटाखों और बैनरों के अत्यधिक उपयोग पर सवाल उठाया और कहा, "ज्ञान के देवता माने जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित उत्सव के दौरान ऐसी प्रथाओं में क्या बुद्धिमत्ता है?

    ओक ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता समकालीन समय में सामाजिक जिम्मेदारी की परिभाषित विशेषता बननी चाहिए और उन्होंने सख्त पर्यावरणीय कानूनों और उनके कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता की बात की।