महाराष्ट्र में आइएस माड्यूल का भंडाफोड़, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे चार लोग गिरफ्तार

एनआइए ने महाराष्ट्र में आइएस माड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआइए ने खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई ठाणे और पुणे में पांच स्थानों पर छापेमारी की। आरोपित स्लीपर सेल बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की फिराक में थे। ये युवाओं को भारत विरोधी एजेंडे में शामिल होने के लिए बरगलाते थे।

NIA ने महाराष्ट्र में आइएस माड्यूल का किया भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

मुंबई, पीटीआई। एनआइए ने सोमवार को महाराष्ट्र में आइएस माड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुंबई, ठाणे और पुणे में पांच स्थानों पर एनआइए की छापेमारी के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 28 जून को एनआइए ने दर्ज किया था मामला छापेमारी के बाद दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा से ताबिश नासिर सिद्दीकी, पुणे के कोंढवा से जुबैर नूर मोहम्मद शेख उर्फ अबू नुसैबा और ठाणे से शरजील शेख और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला को गिरफ्तार किया गया। आइएस महाराष्ट्र माड्यूल मामले में 28 जून को एनआइए ने मामला दर्ज किया था। छापेमारी के दौरान एनआइए की टीमों ने आरोपितों के घरों की तलाशी के दौरान इलेक्ट्रानिक गैजेट्स और आतंकी संगठन आइएस से संबंधित दस्तावेज सहित कई सामग्री जब्त कीं। जब्त की गई सामग्री से स्पष्ट रूप से आइएस के साथ आरोपितों के सक्रिय संबंधों और आतंकी संगठन के भारत विरोधी एजेंडे के लिए युवाओं को बरगलाने के हथकंडे का पता चला है। 'स्लीपर सेल' बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की फिराक में थे आरोपित एनआइए की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपितों ने आइएस की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भी षड्यंत्र रचा। आरोपित महाराष्ट्र में 'स्लीपर सेल' बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की फिराक में थे।एनआइए को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि आरोपित और उनके सहयोगियों ने युवाओं की भर्ती की थी और उन्हें विस्फोटक और हथियार बनाने का प्रशिक्षण दिया था। आरोपितों ने आइईडी के निर्माण और छोटे हथियारों, पिस्तौल के निर्माण के लिए 'डू इट योरसेल्फ (डीआइवाई)' किट सहित प्रासंगिक सामग्री भी आपस में साझा की थी। इसके अलावा, अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर आरोपितों ने भड़काऊ मीडिया कंटेंट भी बनाया था।

Edited By: Achyut Kumar