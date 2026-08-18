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'भारत-अमेरिका संबंध 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी', इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स समिट में बोले देवेंद्र फडणवीस

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:09 PM (IST)

मुंबई में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) समिट में सीएम फडणवीस और अमेरिकी राजदूत गोर ने भारत-अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक क्रियान्वयन पर दिया जोर

देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक क्रियान्वयन पर दिया जोर

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राज्य ब्यूरो, मुंबई। मुंबई में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कमर्स (आईएसीसी) के रीडिफाइनिंग द इंडिया-यूएस कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप समिट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने व्यापार, निवेश, तकनीक, स्वास्थ्य, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

आईएसीसी के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एआई, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, जैव-प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर जैसे विषयों पर भी सत्र हुए।

भारत-अमेरिका संबंध 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बन रहे हैं। अब इस रिश्ते को केवल रणनीतिक तालमेल तक सीमित रखने के बजाय आर्थिक क्रियान्वयन की दिशा में ले जाने की जरूरत है।

महाराष्ट्र इस नए अध्याय के केंद्र में रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि भविष्य की साझेदारी का आधार केवल व्यापार और निवेश नहीं, बल्कि सह-निवेश, सह-नवाचार, सह-विकास और सह-सृजन होना चाहिए।

फडणवीस ने महाराष्ट्र की आर्थिक क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य करीब 660 अरब डालर की अर्थव्यवस्था है और पिछले सात वर्षों में कोविड काल को छोड़कर करीब 10.2 प्रतिशत की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वित्त, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, आईटी, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्र मौजूद हैं। मुंबई की आर्थिक ताकत के साथ राज्य के अन्य हिस्सों में भी वैश्विक निवेश के लिए बड़ा अवसर है।

तकनीक होगा अगला मजबूत स्तंभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी का अगला मजबूत स्तंभ तकनीक होगा। एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा, क्लाउड, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टेक्नोलाजी, बायोटेक्नोलाजी और डिफेंस जैसी तकनीकें आने वाले दशक की आर्थिक शक्ति तय करेंगी।

उन्होंने संयुक्त अनुसंधान, तकनीक हस्तांतरण, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और नई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को समय की जरूरत बताया। फडणवीस ने कहा कि मुंबई के नए हवाई अड्डे के पास 165 एकड़ में मेडिसिटी विकसित की जा रही है।

विश्व प्रसिद्ध क्लीवलैंड क्लिनिक ने इसमें एंकर अस्पताल बनने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। मेडिसिटी को स्वास्थ्य सेवा, मेडटेक और चिकित्सा अनुसंधान का अत्याधुनिक केंद्र बनाया जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि मुंबई और नवी मुंबई भारत के डेटा सेंटर हब के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। महाराष्ट्र देश की डेटा सेंटर क्षमता के बड़े हिस्से की मेजबानी कर रहा है।

भारत-अमेरिका को सच्चे साझेदारों की तरह मतभेद दूर करने होंगे

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका को सच्चे साझेदारों की तरह अपने मतभेद दूर करने होंगे, ताकि दोनों देशों के बीच कारोबार और निवेश को नई गति मिल सके। इसके लिए पूर्वानुमानित कराधान और नियामक व्यवस्था जरूरी है।

गोर ने कहा कि दोनों देशों के बीच निर्यात नियंत्रण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और विश्वास आधारित संवाद होना चाहिए। इससे नवप्रवर्तकों को भारत और अमेरिका में बिना किसी आशंका के निवेश, अनुसंधान और कारोबार विस्तार का भरोसा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों के बीच 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय कंपनियों के अमेरिका में निवेश को उन्होंने दोनों देशों के लिए लाभकारी बताया। इससे भारतीय कंपनियों को दुनिया के सबसे गतिशील बाजारों में से एक तक पहुंच मिलती है।

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उन्हें भारत की बौद्धिक संपदा सुरक्षा पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जब कंपनियां भारत में अपना कारोबार स्थानांतरित करने की संभावना पर सवाल करती हैं तो उनका जवाब स्पष्ट होता है-‘बिल्कुल हां।’ गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले दिन से भारत पर भरोसा जताया है और इस रिश्ते में भारी निवेश किया है।

उन्होंने बताया कि दो दशकों में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर 20 अरब डॉलर से बढ़कर 240 अरब डॉलर हो गया है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक इसे 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। गोर के मुताबिक, भारत-अमेरिका सहयोग से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में प्रगति, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का एकीकरण और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती संभव होगी।

 