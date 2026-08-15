गांव में डायबिटीज का इलाज अब होगा आसान, जितेंद्र सिंह ने IIT मुंबई में बना डिजिटल पोर्टल किया लॉन्च

राज्य ब्यूरो, मुंबई। ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती चुनौती से निपटने और गांव-गांव तक जांच व उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) द्वारा आईआईटी मुंबई के सहयोग से तैयार किए गए रूरल आउटरीच प्रोग्राम (आरआरओपी) डाटा इंट्री पोर्टल का शुभारंभ आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।



जितेंद्र सिंह ने आरएसएसडीआई रूरल आउटरीच प्रोग्राम (आरआरओपी) का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मरीजों के लिए ‘आरएसएसडीआई विश्वास’ वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ करते हुए कहा कि अंतिम गांव तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना उसी समावेशी और तकनीक आधारित विकास का हिस्सा है, जिसके लिए विकसित भारत संकल्पित है।

जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर किया शुभारंभ जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर इन पहलों का शुभारंभ विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक और डिजिटल उपकरण मिलकर मधुमेह की समय रहते पहचान और उसके प्रबंधन में मदद करेंगे। वहीं, ‘विश्वास’ वीडियो मरीजों को उनकी अपनी भाषा में बीमारी को समझने और आत्मविश्वास के साथ उसका प्रबंधन करने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने इस पहल के लिए आरएसएसडीआई और उसके सहयोगियों की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली ऐसी पहल अंतिम छोर तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



आरआरओपी तीन वर्ष का समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके तहत वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह की जांच, मरीजों की शिक्षा, स्वयं देखभाल और जटिलताओं की निगरानी पर जोर दिया जाएगा।

पहले चरण में 100 गांवों के ग्रामीणों की जांच कर मधुमेह से पीड़ित पाए जाने वाले लोगों को तीन वर्ष की निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर आरएसएसडीआई के अध्यक्ष डॉ. अनुज माहेश्वरी ने कहा कि मधुमेह अब केवल शहरी बीमारी नहीं रह गई है और ग्रामीण भारत में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जांच और विशेषज्ञ देखभाल की पहुंच अभी भी सीमित है।

आरआरओपी के माध्यम से संस्था उन समुदायों तक व्यवस्थित जांच, रोगी शिक्षा और जटिलताओं की निगरानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।



डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोबाइल या टैबलेट पर मरीजों की जांच और चिकित्सकीय आंकड़े दर्ज कर सकेंगे। कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध होगी।