पुणे में तुकाराम मुंढे के सम्मान में गूंजीं तालियां, खाद्य सुरक्षा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई पर लोगों ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के प्रसिद्ध बाल गंधर्व रंग मंदिर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र कैडर के चर्चित IAS अधिकारी और राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम हरिभाऊ मुंढे का लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया।

जैसे ही वे मंच की ओर बढ़े, पूरा हॉल जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 100 से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड किए यह जन-समर्थन ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र FDA पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। मुंढे की अगुवाई में एजेंसी ने मुंबई और आसपास के इलाकों में साफ-सफाई व मानकों की अनदेखी करने वाले लगभग 100 रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारों के लाइसेंस निलंबित किए हैं।

नियमों को सख्ती से लागू करने के उनके इस निडर अंदाज ने उन्हें राज्य में खाद्य सुरक्षा का नया चेहरा बना दिया है। कौन हैं IAS तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के बीड जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे तुकाराम मुंढे का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन में जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान वे खेतों में माता-पिता का हाथ बंटाते थे।

औरंगाबाद की डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2004 में UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की और 2005 बैच के IAS अधिकारी बने। सोलापुर कलेक्टर के रूप में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें महाराष्ट्र के वॉटरमैन की उपाधि मिली और 2015-16 का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवॉर्ड भी मिला। 20 साल की सेवा में 25 बार ट्रांसफर अपने दो दशक से अधिक के प्रशासनिक करियर में मुंढे को एक सख्त और समझौता न करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। नियमों का पालन करवाने के उनके इसी कड़े रुख के कारण उन्हें बार-बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है।

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