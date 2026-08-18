अभिजीत दीपके का 'स्कूल ठीक करो' अभियान, हिंगोली के गांव के स्कूल को मिला पहला कंप्यूटर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संटुक पिंपरी गांव स्थित जिला परिषद स्कूल को अपना पहला कंप्यूटर मिल गया है। यह उपलब्धि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा चलाए जा रहे 'स्कूल ठीक करो' अभियान का नतीजा है।

दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, जब सरकार नाकाम होती है, तो लोग आगे आते हैं। मेरे गाँव में पहला कंप्यूटर आया है। बदलाव मुमकिन है। कमियां हुई उजागर तो हरकत में आया प्रशासन यह अभियान तब शुरू हुआ जब 15 अगस्त को दीपके ने अपने पैतृक गाँव संटुक पिंपरी के स्कूल का दौरा किया और टूटी खिड़कियों, खराब CCTV कैमरों तथा पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को उजागर किया।

इसके तुरंत बाद स्थानीय ग्राम पंचायत सक्रिय हुई। सरपंच विजय पुरी के अनुसार, खिड़कियों और सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत के साथ-साथ वॉशरूम में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। हिंगोली के अन्य स्कूलों में भी बदहाली अभिजीत दीपके हिंगोली के अन्य सरकारी स्कूलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने धेगज गांव में क्लासरूम में बच्चों से झाड़ू लगवाए जाने पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया। बच्चों की मांग पर उन्होंने नोटबुक, पेन, जूते, ट्यूबलाइट और नया ब्लैकबोर्ड मुहैया कराने का भरोसा दिया।