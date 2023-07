Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश के कारण मचा हाहाकार, निचले इलाकों में भरा पानी; लोकल ट्रेनों पर भी दिखा असर

मुंबई में शुक्रवार को भारी बारिश हुई जिसके कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण कई जगहों पर यातायात भी बाधित हो गया। दक्षिण मुंबई के कोलाबा और पश्चिमी उपनगर सांताक्रूज में सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक क्रमशः 92.2 मिमी और 115.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। फाइल फोटो।

Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश के कारण मचा हाहाकार, कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित। फोटोः एएनआई।

