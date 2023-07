Mumbai Rainfall Alert: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे स्कूल

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। मुंबई और आसपास के जिलों में मौसम विभाग द्वारा बारिश की अलर्ट के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है। मुंबई में और आसपास के जिलों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को मुंबई और आसपास के ठाणे और पालघर जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे जलजमाव और यातायात संकट पैदा हो गया है।

इसको लेकर सीएम शिंदे ने गुरुवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई जिलों में इस सप्ताह के दौरान और भारी बारिश की चेतावनी दी है।

रविवार तक भारी बारिश की संभावना

आईएमडी ने कहा कि महाराष्ट्र के कई जिलों सहित पश्चिमी भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, कुछ क्षेत्रों में रविवार तक अलग-अलग इलाकों में 'भारी से बहुत भारी' बारिश होगी।

Heavy to very heavy rainfall expected over parts Konkan and adjoining ghat areas of Madhya Maharashtra during next 24 hours. येत्या 5 दिवसांत आपेक्षित तीव्र हवामानाचा इशारा. तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया https://t.co/jw7yrf9chD…… भेट द्यI pic.twitter.com/cjjgae0Ztp— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) July 19, 2023