Maharashtra Landslide: रायगढ़ में भूस्खलन से भारी तबाही, बचाव स्थल पर अग्निशमन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत

महाराष्‍ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में बड़ा हादसा हुआ है। नवी मुंबई नगर निकाय के एक अग्निशमन अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई जब वह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रहे थे। एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी दी है।

बचाव स्थल पर अग्निशमन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत (फोटो- ANI)

Your browser does not support the audio element.

ठाणे, एजेंसी। महाराष्‍ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में बड़ा हादसा हुआ है। इस भूस्खलन में 50 से अधिक परिवारों के 100 से अधिक लोग फंसे हैं। घटनास्थल पर एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान जारी है। नवी मुंबई नगर निकाय के एक अग्निशमन अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जब वह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रहे थे। एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी दी है। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर रायगढ़ की खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे हुए भीषण भूस्खलन में पांच लोगों की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से अधिकारी की मौत नवी मुंबई के बेलापुर फायर स्टेशन से सहायक स्टेशन अधिकारी शिवराम धुम्ने (52) बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि को साइट पर जा रहे थे। नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) के मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिरीष अराडवाड ने कहा कि खड़ी राह पर चढ़ते समय वह दिल का दौरा पड़ने से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। एनएमएमसी की अग्निशमन सेवा टीम ने घटना पर दुख व्यक्त किया। अधिकारी ने कहा कि अग्निशमन अधिकारी की मौत की जांच की जा रही है।

Edited By: Babli Kumari