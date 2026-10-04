मशहूर गजल गायक तलत अजीज के घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से परिवार के 5 लोग बेहोश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के पॉश इलाके में शुक्रवार देर रात मशहूर गजल गायक तलत अजीज के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। इस हादसे में धुआं भरने के कारण तलत अजीज समेत पांच लोगों का दम घुटने लगा, जिससे वे अस्वस्थ हो गए। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को सुरक्षित घर भेज दिया गया है।

बता दें कि यह घटना शुक्रवार 2 अक्टूबर की रात करीब 10:56 बजे जुहू के अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित 'मित्तल पार्क' नामक इमारत की है। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रूम नंबर 12A में लगी थी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से फैली, जिससे वहां रखा सोफा, एसी, बिजली की वायरिंग और अन्य घरेलू सामान जल गया।

कौन-कौन था चपेट में? मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में जिन पांच लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, उनमें खुद 70 वर्षीय गायक तलत अजीज, शाहीन अजीज (30), अदनान अजीज (25), बीना अजीज (65) और सिकंदर सिंह (45) शामिल हैं।

शुरुआती हालत में अदनान अजीज की स्थिति थोड़ी गंभीर थी और उन्हें आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया था, जबकि बाकी सभी की हालत स्थिर थी। गनीमत यह रही कि कुछ समय के इलाज के बाद सभी पांचों लोगों को अस्पताल से छुट्टी (Discharge) मिल गई है।