विपक्षी दलों की महाबैठक आज से शुरू, राउत ने कहा- EVM से लेकर लोकसभा सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

महाराष्ट्र, एजेंसी। लोकसभा के 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में जुटी विपक्षी दलों की 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अहम बैठक हो रही है। सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक से पहले, शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट-नेता संजय राउत ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ईवीएम) मशीनों और लोकसभा सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राउत ने कहा, ''आज की बैठक का एजेंडा एक होना है। इसमें ईवीएम मशीन, लोकसभा सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और मोर्चे का नाम क्या होगा, इस पर भी फैसला होगा।' राउत ने आगे पुष्टि की कि कर्नाटक के बेंगलुरु में बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी भाग लेंगे। 'आज हम बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर करेंगे चर्चा' संजय राउत ने बैठक को लेकर जानकारी दी जिसमें उन्होंने बताया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक दो सत्रों में चलेगी। आज की बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी शामिल होंगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कल बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ''आज हम बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।'' एनसीपी प्रमुख शरद पवार बैठक के दूसरे दिन लेंगे भाग इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने कहा कि राकांपा सुप्रीमो दो दिवसीय संयुक्त विपक्ष की बैठक के पहले दिन भाग नहीं लेंगे, लेकिन प्रवक्ता महेश भरत तापसे के अनुसार मंगलवार को उपस्थित रहेंगे। वहीं, कर्नाटक की राजधानी के ताज वेस्ट एंड होटल में संयुक्त विपक्ष की बैठक के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का स्वागत करते हुए बेंगलुरु के रेस कोर्स रोड पर बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए देखे गए।

