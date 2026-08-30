मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले ही हुआ बप्पा का आगमन, खेरानी चा राजा पांडाल की धूम
मुंबई में गणेश चतुर्थी 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, खेरानी चा राजा के आगमन से शहर भक्तिमय हो गया है।
HighLights
खेरानी चा राजा के आगमन से मुंबई में उत्सव का माहौल।
गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 से 25 सितंबर तक चलेगी।
लालबागचा राजा सहित कई प्रसिद्ध पंडालों में उमड़ेगी भीड़।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। गणेश चतुर्थी.. इस त्योहार की तैयारी महीनों पहले ही शुरू हो जाती है और गणपति बप्पा के स्वागत का इंतजार करते हुए शहर का जोश और उत्साह एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। हर बार की तरह इस बार भी खेरानी चा राजा 2026 के शानदार आगमन के साथ मुंबई भक्ति के रंग में रंग गई है।
धूम-धाम से हो रहे जश्न से लेकर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों तक पूरा शहर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है और भक्त बप्पा का स्वागत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। भगवान गणेश की भव्य और सुंदर मूर्ति का स्वागत करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती दिखी। मुंबई के लोग इस त्योहार का पूरे साल इंतजार करते हैं और माहौल में जो उत्साह होता है वह वाकई बेमिसाल होता है।
कब शुरू होगी गणेश चतुर्थी
इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को शुरू होगी और 25 सितंबर, 2026 को भव्य विसर्जन के साथ संपन्न होगी। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार मुंबई को रंगों, संगीत और भक्ति के उत्सव में बदल देता है। इन दिनों में लोग बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए अलग-अलग पंडालों में जाते हैं।
यह उत्सव इतना भव्य होता है कि भक्त अपने प्रिय बप्पा की एक झलक पाने के लिए घंटों और कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय तक इंतजार करते हैं। शहर के कुछ सबसे मशहूर पांडालों में लालबागचा राजा, जीएसबी सेवा मंडल और मुंबईचा राजा से लेकर चिंचपोकलीचा चिंतामणि, खेतवाड़ी गणराज और अंधेरीचा राजा तक शामिल हैं।
कोलाबा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की ओर से आयोजित 'कोलाबाचा राजा' की 11 फीट ऊंची प्रतिमा को शनिवार को दक्षिण मुंबई में एक जुलूस के जरिए ले जाया गया। यह जुलूस शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास से गुजरा। त्योहारी सीजन से पहले मुंबई में बारिश का मौसम बना हुआ है और अचानक हुई मानसून की बारिश ने CSMT के पास कुछ देर के लिए आवाजाही में रुकावट पैदा कर दी।