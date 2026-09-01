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छह करोड़ के इनामी पूर्व नक्सली भूपति को मिली नई जिम्मेदारी, अब आदिवासियों के हक की बनेगा आवाज

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:52 PM (IST)

छह करोड़ के इनामी पूर्व नक्सली कमांडर भूपति को गोंडवाना विश्वविद्यालय के 'एकल' कार्यक्रम में आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है।

पूर्व नक्सली कमांडर भूपति आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए काम करेगा

पूर्व नक्सली कमांडर भूपति आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए काम करेगा

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राज्य ब्यूरो, मुंबई। कभी बंदूक के दम पर व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कुख्यात नक्सली कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति अब आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के लिए काम करेगा।

छह करोड़ रुपए के इनामी रहे भूपति को गोंडवाना विश्वविद्यालय के ‘एकल’ कार्यक्रम में तीन महीने के अनुबंध पर समन्वयक नियुक्त किया गया है। उसे हर महीने 30 हजार रुपए मानदेय मिलेगा।

भूपति ने पिछले वर्ष अक्टूबर में गढ़चिरोली पुलिस के सामने 60 अन्य नक्सलियों के साथ हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के बाद अब उसने मुख्यधारा में लौटते हुए रोजगार की तलाश शुरू की।

आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए काम करेगा

जमीनी स्तर पर काम करने के लंबे अनुभव और क्षेत्र की गहरी जानकारी को देखते हुए गढ़चिरोली के पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने उसके नौकरी संबंधी आवेदन की सिफारिश गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रशांत बोकारे से की।

कुलपति ने साक्षात्कार के बाद उसकी ‘एकल’ कार्यक्रम में नियुक्ति कर दी है। भूपति अब गढ़चिरोली स्थित ट्राइबल रिसर्च सेंटर में काम करेगा। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ वह आदिवासी समुदायों से जुड़े शोध कार्य में भी सहयोग करेगा।

इसके अलावा जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी जुटाने में भी वह भूमिका निभाएगा।

‘एकल’ कार्यक्रम के तहत भूपति की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्रामसभाओं, आदिवासी ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना होगी। वह ग्रामसभाओं को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा (PESA) और वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी समुदायों को मिले अधिकारों की जानकारी देगा।

आदिवासी ग्रामीणों के वन अधिकार संबंधी दावों को प्रशासन तक पहुंचाने में दस्तावेजी प्रक्रिया अक्सर बड़ी चुनौती होती है। भूपति ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा। वन अधिकार के दावों में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसे ठीक कराने तथा दावों को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कराने में भी वह समन्वय करेगा।

कभी प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति का सदस्य रहा भूपति माओवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक था। वह महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे इलाकों में संगठन की गतिविधियों और अभियानों की निगरानी करता था।

प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर ग्रामीणों को मदद देगा

लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने रहे भूपति पर सरकार ने छह करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। हथियार छोड़ने के बाद उसका यह नया दायित्व उसके जीवन में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है।

जिस क्षेत्र में वह कभी सशस्त्र संघर्ष के जरिए बदलाव लाने की कोशिश करता था, अब वहीं सरकारी कानूनों और योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने में सहयोग करेगा।

गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रशांत बोकारे ने भी भूपति की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे ‘एकल’ कार्यक्रम में प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुबंध के आधार पर समन्वयक बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, भूपति का क्षेत्र का अनुभव और स्थानीय परिस्थितियों की समझ इस कार्यक्रम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।