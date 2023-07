Mumbai: ‘फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस’ 4 दशक के बाद बिना डबल डेकर कोच के चली, मुंबई सेंट्रल से सूरत के लिए हुई रवाना

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रेलवे के इतिहास में डबल-डेकर कोच वाली पहली ट्रेन बनने के 43 साल से अधिक समय के बाद, प्रतिष्ठित फ्लाइंग रानी अपने नए अवतार में मुंबई से सूरत के लिए रवाना हुई। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और मुंबई सेंट्रल से सूरत तक ट्रेन में 200 किमी से अधिक की यात्रा भी की। ट्रेन में अब डबल डेकर कोच नहीं हैं। एक अधिकारी ने कहा, इसमें लिंके हॉफमैन बुशन्यू (एलएचबी) कोच हैं जो तेज और अधिक आरामदायक हैं।

नई फ्लाइंग रानी में सामान्य कोचों के अलावा वातानुकूलित चेयर कार, द्वितीय श्रेणी के बैठने के कोच, केवल महिलाओं के लिए एक कोच और महिलाओं के लिए एक सीज़न टिकट धारक कोच है।

सूरत से लोकसभा सांसद जरदोश ने कहा, "नए भारत की नई रेल के लिए नई और उन्नत फ्लाइंग रानी का स्वागत करने का समय आ गया है।" सांसद जरदोश ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फ्लाइंग रानी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह ट्रेन अब एलएचबी कोचों के साथ सूरत की अपनी पहली यात्रा पर निकली।

मंत्री ने कहा, "ट्रेन से यात्रा करने का अपना ही आकर्षण है - आप ट्रेन में नए दोस्त बनाते हैं, आप कुछ अनमोल यादें इकट्ठा करते हैं और आपको भारत के परिदृश्य का भी आनंद लेने का मौका मिलता है।"

Hon'ble Minister of State for Railways Smt. @DarshanaJardosh flagged off the newly converted LHB rake of Train No. 12921/22 Mumbai Central - Surat Flying Ranee Express at Mumbai Central station today. #FlyingRaneeWR pic.twitter.com/wSL26q86hl— Western Railway (@WesternRly) July 16, 2023