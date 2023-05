Maharashtra: ठाणे जिले के शिलफाटा में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

ठाणे, एएनआई। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के शिलफाटा इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। ठाणे नगर निगम ने बताया कि ठाणे के शीलफाटा इलाके में रॉयल क्लासिक होटल के पास एक गोडाऊन में आग लगी। आग तीन गोडाऊन तक फैल गई। हालांकि, आग किस कारण से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

उन्होंने कहा, " ठाणे के शीलफाटा इलाके में रॉयल क्लासिक होटल के पास एक गोडाऊन में आग लगी। आग तीन गोडाऊन तक फैल गई। दमकल की 7 गाडियां आग को बुझाने में जुटी हैं। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।"

#WATCH | Thane, Maharashtra: A fire broke out in a warehouse near the Royal Classic Hotel in the Shilphata area of Thane & the fire spread from one to three warehouses. Seven fire engines reached the spot. No casualties were reported. The cause of the fire is currently unknown:… pic.twitter.com/vepgieWyFM