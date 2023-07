मुंबई के कुर्ला इलाके में कई गोदामों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर मौजूद

मुंबई, एएनआई। मुंबई के कुर्ला इलाके में कई गोदामों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। हालांकि, इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस मामले में अधिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मालूम हो कि कुछ ही माह पहले कुर्ला वेस्ट इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई थी। उस दौरान आग इतनी भीषण थी की इसकी चपेट में तीन से चार गोदाम आ गए।

#WATCH | Maharashtra | Fire breaks out in godowns in Kurla area of Mumbai. Six fire tenders are present at the spot. Firefighting operations are underway. No injuries reported yet. Details awaited. pic.twitter.com/IK05MUvcSF