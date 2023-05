चेंबूर के स्वास्तिक चैंबर में लगी आग, दमकल की चार गाड़ियों को मौके पर मौजूद; किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

मुंबई, एएनआई। चेंबूर के स्वास्तिक चैंबर में आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया है।

#WATCH | Mumbai: Fire broke out in Chembur's Swastik Chamber. Four fire engines were sent to the spot and the fire was doused. No casualty was reported. pic.twitter.com/q7WUNbHh2Y