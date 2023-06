Maharashtra: पालघर की केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं; फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद

पालघर, एएनआई। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा इलाके में शनिवार सुबह आग लग गई। दरअसल, वाडा इलाके की केमिकल कंपनी में यह हादसा हुआ है। आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। हालांकि, घटना की सूचना तुरंत पुलिस को पहुंचाई गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।

पुलिस ने बताया कि इस घटना से अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान या आर्थिक नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने कहा कि मामले में और अधिक जानकारी मिलने का इंतजार है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अभी इस मामले में आगे की जांच चल रही है। इस बीच, मुंबई के झावेरी बाजार इलाके में पांच मंजिला इमारत में शुक्रवार को लगी आग को आज सुबह बुझा लिया गया है।

मुंबई फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक इमारत में लगी आग बुझा दी गई है और इमारत के अंदर फंसे 50-60 लोगों को बगल की इमारत की एक सीढ़ी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। छह मंजिला इमारत की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल तक आग फैल गई थी। अधिकारी ने बताया कि पहले और दूसरी मंजिल की छत का हिस्सा और सीढ़ी का हिस्सा गिर गया है।

VIDEO | A major fire broke out in the Wada area of Maharashtra's Palghar district earlier today. More details are awaited. pic.twitter.com/PFEICRKkXu— Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2023