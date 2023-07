Tomato Price Hike: किसान ने टमाटर बेच कर कमाए थे 30 लाख रुपये, लुटेरों ने कर दी हत्या

आंध्र प्रदेश में टमाटर किसान 62 वर्षीय नरेम राजशेखर रेड्डी की बुधवार को मदनपल्ले मंडल के बोडिमल्लादिने गांव में हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार टमाटर महंगा होने पर इस किसान ने कुछ दिनों पहले ही ढेर सारा टमाटर बेचा था और लगभग 30 लाख रुपये कमाए थे।

किसान ने टमाटर बेच कर कमाए थे 30 लाख रुपये, लुटेरों ने कर दी हत्या

अमरावती, एजेंसी। बाजार में टमाटर की कीमत 200 रुपये प्रति किलो को पार कर गई है। जब से टमाटर के दाम बढ़े हैं तब से ही कई आपराधिक घटनाएं भी टमाटर से जुड़ गई हैं। किसी के खेत से लाखों के टमाटर चोरी हो गए, तो कहीं किसी को मारपीट कर टमाटर छीन लिए गए। अब आंध्र प्रदेश में टमाटर किसान 62 वर्षीय नरेम राजशेखर रेड्डी की बुधवार को मदनपल्ले मंडल के बोडिमल्लादिने गांव में हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, टमाटर महंगा होने पर इस किसान ने कुछ दिनों पहले ही ढेर सारा टमाटर बेचा था और लगभग 30 लाख रुपये कमाए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन पैसों के चक्कर में ही किसान की जान चली गई। पुलिस उपाधीक्षक केशप्पा ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किसान के पास कोई पैसा था या नहीं। पुलिस को आशंका है कि उनकी हत्या मंगलवार की रात उस समय की गई, जब वह दूध देने गांव जा रहे थे। रास्ते में ही हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी।

