एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चह्वाण के दावे को देवेंद्र फडणवीस ने किया खारिज

फडणवीस ने दावा किया कि अजित पवार इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दो जुलाई से पहले हुई बैठकों के दौरान उन्हें यह बात बता दी गई थी। राज्य ब्यूरो के अनुसार इससे पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चह्वाण ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार 10 अगस्त के आसपास राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

शिंदे की जगह अजित पवार को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के कांगेस नेता पृथ्वीराज चह्वाण के दावे को किया खारिज।

