Maharashtra News: ईडी ने धन शोधन के मामले में IRS अधिकारी को किया गिरफ्तार, परिजनों के घर भी छापेमारी

ईडी ने धन शोधन के मामले में IRS अधिकारी को किया गिरफ्तार (प्रतिकात्मक फोटो)

मुंबई, एजेंसी। सीमाशुल्क और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम करने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सचिन सावंत पूर्व में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में उप निदेशक के तौर पर संघीय एजेंसी के साथ काम कर चुका था। ईडी द्वारा मुंबई में उसके और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी शुरू किए जाने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उसे हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, अधिकारी लखनऊ में तैनात है। आईआरएस अधिकारी के खिलाफ धन शोधन का मामला आय से अधिक संपत्ति के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।

