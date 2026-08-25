महाराष्ट्र: जमीन विवाद में बुलडोजर से लिपटी महिला, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद तब हिंसक हो गया जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने वहां पहुंचे बुलडोजर का विरोध किया।

जानकारी के अनुसार, एक प्राइवेट बिल्डर जमीन खाली करवाने की कोशिश में बुलडोजर लेकर पहुंचा था। स्थानीय परिवारों ने इसका कड़ा विरोध किया और वहां जमा होकर प्रदर्शन किया।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई महिलाएं बुलडोजर के आगे खड़ी दिखाई दीं। वहीं एक महिला बुलडोजर के हिस्से को पकड़कर खड़ी हुई ताकि वह आगे न बढ़ सके। हालांकि, दूसरी महिलाएं उसे हटने के लिए मनाने की कोशिश करती हुईं नजर आईं।

दोनों पक्षों में हुआ विवाद देखते ही देखते यह टकराव मारपीट में बदल गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों की कई महिलाएं आपस में बहस करती, धक्का-मुक्की करती और लड़ती हुई दिखाई दीं। इस टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।