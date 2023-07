Mumbai Airport: मुंबई में 'आधार कार्ड' से होगी कुत्तों की पहचान, नाम-पता से लेकर लोकेशन तक की मिलेगी जानकारी

मुंबई हवाई अड्डे के बाहर आवारा कुत्तों के एक झुंड को आधार कार्ड बैज मिला। इससे उसकी पहचान की जा सकेगी। ये बैज कुत्तों के गले में लगाया गया है। इसमें कई तरह की जानकारी होगी। जानकारी के अनुसार कुत्तों के गले में जो कार्ड लगाए गए हैं उसमें एक क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड को स्कैन कर उसकी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मुंबई में 'आधार कार्ड' से होगी आवारा कुत्तों की पहचान।

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। भारत में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट बन चुका है। आधार कार्ड से लोगों की पहचान होती है। ठीक इसी तरह अब मुंबई में आवारा कुत्तों की पहचान आधार कार्ड से होगी। आवार कुत्तों को मिला 'आधार कार्ड' मुंबई हवाई अड्डे के बाहर आवारा कुत्तों के एक झुंड को 'आधार कार्ड' बैज मिला। इससे उसकी पहचान की जा सकेगी। ये बैज कुत्तों के गले में लगाया गया है। इसमें कई तरह की जानकारी होगी। क्यों खास है ये कार्ड? जानकारी के अनुसार, कुत्तों के गले में जो कार्ड लगाए गए हैं, उसमें एक क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड को स्कैन कर उसकी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर कुत्ते का नाम, टीकाकरण का विवरण, कुत्ते का नसबंदी सहित अन्य जानकारियां मिल सकेंगी। बीएमसी के पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डे के बाहर कुत्तों के लिए क्यूआर कोड टैगिंग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। आने वाले दिनों में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि इस आधार कार्ड को पावफ्रैंड नामक संस्था ने तैयार किया है। ये पहचान पत्र 20 अवारा कुत्तों को लगाया गया है। आने वाले दिनों में इसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे करेगा काम? अगर कोई कुत्ता खो जाता है तो इस कार्ड की मदद से उसका पता लगाया जा सकेगा और दोबारा उसे अपने परिवार से मिलाया जा सकेगा। साथ ही इससे कुत्तों का डेटाबेस तैयार होगा, जिससे पता चलेगा कि शहर में कितने कुत्ते हैं।

Edited By: Devshanker Chovdhary