सामने आएगा दिशा सालियान की मौत का सच? फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई CCTV की हार्डडिस्क

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिशा सालियान की मौत की जांच के दौरान गायब बताई गई सीसीटीवी हार्ड डिस्क अब बरामद कर ली गई है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इससे सीबीआई को मामले में एक अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच का मौका मिलेगा।

दिशा के पिता सतीश सालियान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता निलेश ओझा ने हार्ड डिस्क की बरामदगी को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि उसमें मूल डाटा सुरक्षित है या नहीं, कोई सामग्री हटाई गई है या नहीं और संबंधित अवधि की सीसीटीवी फुटेज के साथ क्या हुआ।

विवाद का विषय रहा है सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा मामले में पहले से विवाद का विषय रहा है। ओझा ने आरोप लगाया था कि संबंधित अवधि की कुछ फुटेज उपलब्ध नहीं थी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए थे। अब इन पहलुओं की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने की उम्मीद है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी पूर्व पुलिस जांच, रिकॉर्ड, संबंधित कर्मियों के बयान, फोरेंसिक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।