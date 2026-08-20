मुंबई में गणेश मंडप के लिए सड़क खोदी तो देना पड़ेगा 2 हजार रुपये का जुर्माना; गड्ढे भी भरने होंगे

विनोद राठोड, मुंबई। गणेशोत्सव के लिए मंडप लगाने की तैयारी में सड़क खोदकर गड्ढे करने वाले गणेश मंडलों को अब आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुंबई महानगरपालिका ने सड़कों पर गड्ढों और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है।

मंडप लगाने के लिए सड़क खोदने पर संबंधित गणेश मंडल को प्रत्येक गड्ढे के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उत्सव समाप्त होने के बाद गड्ढों को भरकर सड़क को पहले की स्थिति में लाने की जिम्मेदारी भी संबंधित मंडल की ही होगी।

मंडप लगाने के लिए खोदे जाते हैं गड्ढे मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शहरभर में विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े मंडप लगाए जाते हैं। हालांकि, मंडप खड़े करने के दौरान सड़कों पर गड्ढे खोदकर बांस, लोहे की रॉड और अन्य संरचनाएं लगाई जाती हैं। कई बार उत्सव समाप्त होने के बाद इन गड्ढों को उचित तरीके से नहीं भरा जाता। इससे सड़कों की स्थिति खराब होती है और वाहन चालकों तथा पैदल यात्रियों के लिए दुर्घटना का खतरा पैदा हो जाता है।

बीएमसी ने लगाईं शर्तें इस पृष्ठभूमि में महानगरपालिका ने सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए गणेश मंडलों पर कड़ी शर्तें लागू करने की तैयारी की है। गणेश मंडप के लिए सड़क पर गड्ढे खोदने के बाद उत्सव समाप्त होने पर उन्हें अच्छी तरह भरकर सड़क को पहले की स्थिति में लाना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले मंडलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रत्येक गड्ढे के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

महानगरपालिका के नियमों के अनुसार, मंडप के लिए सड़क खोदते समय केवल आवश्यक और सीमित स्तर पर ही गड्ढे किए जाने की अपेक्षा है। मंडप निर्माण के कारण सड़क को बड़े पैमाने पर नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मंडलों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी जमा होने से सड़क को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, उत्सव समाप्त होने के बाद गड्ढे खुले रहने पर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

बीएमसी ने अपनाया सख्त रुख गणेशोत्सव मुंबई के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। हालांकि, उत्सव के दौरान सार्वजनिक सुविधाओं और सड़कों को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका ने यह सख्त रुख अपनाया है। मंडप लगाने से पहले संबंधित गणेश मंडलों को महानगरपालिका की सभी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।