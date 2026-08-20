कोरोना में उजड़े परिवार को मिला 'देवा भाऊ' का सहारा, परिवार की बेटी की शादी में पहुंचे फडणवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई। कोरोना महामारी का दौर भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उस भयावह समय में अपनों को खोने वाले परिवारों के जख्म आज भी ताजा हैं।

ऐसे ही परिवारों के लिए करीब पांच साल पहले शुरू हुई एक पहल आज तब भावुक कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच गई, जब उस समय अपने पिता को खो चुकी एक बच्ची के विवाह समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं पहुंच गए।

सीएम फडणवीस ने निभाया वादा कोरोना काल में परिवार के मुखिया को खो चुके जिन 100 परिवारों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उठाने का संकल्प लिया था, उनमें से एक परिवार की बेटी का विवाह गुरुवार को नागपुर में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर फडणवीस स्वयं समारोह में पहुंचे और नवदंपती को आशीर्वाद दिया। यह विवाह केवल दो लोगों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी कहानी है, जो संकट के समय किसी जरूरतमंद परिवार को मिला था।

विवाह समारोह में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। सभी ने नवदंपत्ति के सुखद भविष्य की कामना की। दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता-पिता अथवा परिवार के कमाने वाले सदस्य को खो दिया था।

मई 2021 में नागपुर के श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट की ओर से ऐसे बच्चों और परिवारों की मदद के लिए ‘सोबत’ पहल शुरू की गई थी। पहले चरण में कोरोना के कारण माता-पिता खो चुके 100 बच्चों का पंजीकरण किया गया।

तत्कालीन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी बच्चों के पालन-पोषण और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की थी। इस पहल के तहत केवल तत्काल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य में रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई थी।

संस्था ने लड़कों को 20 वर्ष की आयु तक सहयोग देने एवं लड़कियों को उनके विवाह तक सहारा देने का लक्ष्य रखा था। फडणवीस ने अपने दक्षिण-पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के कारण बेसहारा हुए अन्य बच्चों की भी मदद का भरोसा दिया था। समय बीतने के साथ इन बच्चों और परिवारों की जिंदगी धीरे-धीरे सामान्य होने लगी। किसी ने पढ़ाई जारी रखी तो किसी ने रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया।