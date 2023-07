Maharashtra Rain: डिप्टी CM अजित पवार करेंगे भारी बारिश व बाढ़ की समीक्षा, वर्चुवली सभी जिला कलेक्टर लेंगे भाग

Maharashtra Rain and Flash Flood महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश (Heavy Rain in Mumbai) के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजधानी मुंबई की भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर इस बैठक में भाग लेंगे।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार (फोटो- एएनआई)

