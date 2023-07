Maharshtra News: मुंबई के वर्ली इलाके में बोरे के अंदर एक महिला का शव बरामद, पुलिस ने मामला किया दर्ज

मुंबई के वर्ली इलाके में बोरे के अंदर एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही हमारी टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पता चला कि महिला के हाथ-पैर टूटे हुए थे। फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के वर्ली इलाके में बोरे के अंदर एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही हमारी टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पता चला कि महिला के हाथ-पैर टूटे हुए थे। फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है। नोट- खबर को अपडेट किया जा रहा है।

