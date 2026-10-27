मुंबई के लोगों के लिए स्वच्छ हवा जरूरी, मशहूर हस्तियां फैलाएं जागरूकता : हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के लोगों के लिए स्वच्छ और ताजी हवा की जरूरत पर जोर दिया और मशहूर हस्तियों से स्वेच्छा से जागरुकता फैलाने की अपील की।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को लागू करने में अधिकारियों ने शुरुआत में देरी की, लेकिन दिवाली से पहले प्रभावी कदम उठाए जाते प्रतीत हो रहे हैं।