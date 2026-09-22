मुंबई में ED दफ्तरों की सुरक्षा का जिम्मा CISF के हवाले, वर्ली और मझगांव के तीन कार्यालयों में 45 जवान तैनात

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने मुंबई में ईडी के तीन कार्यालयों की सुरक्षा का जिम्मा सोमवार को संभाल लिया। इनमें वर्ली के सीजे हाउस में ईडी का पश्चिमी क्षेत्र और एमबीजेडओ-2 कार्यालय तथा मझगांव के निर्माण भवन में एमबीजेडओ-1 कार्यालय शामिल हैं।

सीआईएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि इन तीनों कार्यालयों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के कुल 45 जवानों की टुकड़ी तैनात की गई है। ईडी के तीनों कार्यालयों में 15- 15 जवान चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। यह नियमित तैनाती सीआईएसएफ यूनिट एमपीए मुंबई के वरिष्ठ कमांडेंट धीरज कुमार सिंह की देखरेख में सोमवार को उद्घाटन कार्यक्रम के साथ शुरू की गई।