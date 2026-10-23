पहले कार से मारी टक्कर, फिर लोहे की रॉड से किया हमला; छत्रपति संभाजीनगर में युवक की हत्या कर खुद थाने पहुंचा आरोपित

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गुरुवार को दिनदहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिडको के एन-7 क्षेत्र में बजरंग चौक के पास आरोपित ने पहले कार से युवक के स्कूटर को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे युवक के सिर और चेहरे पर हॉकी स्टिक व लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए।

हमले में देवेश उर्फ बंटी दीक्षित की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित पवन पराशर खुद सिडको पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार, बंटी जिम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मंगेश गैस एजेंसी के पास पवन ने उनकी स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बंटी सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपित ने उन पर हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।