छत्रपति संभाजीनगर में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी पति ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म

डिजिटल डेस्क, छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 50 साल के व्यक्ति ने घर पर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना गुनाह कबूल कर लिया।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे कन्नड़ शहर में हुई, जहां आरोपी मुकेश कुंभकर्ण ने अपनी 44 साल की पत्नी रोहिणी के साथ बहस के बाद कथित तौर पर मारपीट की।

पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या की अधिकारी ने बताया कि यह कपल अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए छत्रपति संभाजीनगर में रह रहा था और हाल ही में कन्नड़ लौटा था। अधिकारी के मुताबिक, मारपीट के करीब एक घंटे बाद कुंभकर्ण कन्नड़ शहर के पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली।