Maharashtra: पात्रा चॉल घोटाला मामले में आज नहीं हो सके आरोप तय, अगली सुनवाई होगी 20 जून को

मुंबई, एजेंसी। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत सत्र आज न्यायालय पहुंचे थे। खबरों के अनुसार ऐसा माना जा रहा था कि इस मामले में आज आरोप तय हो सकते हैं लेकिन अब इस मामले में आज आरोप तय नहीं हो सके हैं। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

