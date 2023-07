Chandrayaan 3 Isro महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने एक फेसबुक पोस्ट में शनिवार को कहा कि जीएसएलवी मार्क III (GSLV Mark III) रॉकेट की कोटिंग डैजल डायनाकोट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सांगली में संदीप सोले के स्वामित्व वाली फैक्ट्री में की गई थी। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है। बता दें GSLV मार्क III को LVM3 के नाम से भी जाना जाता है।

Chandrayaan-3: सांगली की फैक्ट्री में की गई थी GSLV मार्क III की कोटिंग, अजीत पवार ने बताया गर्व की बात

मुंबई, एजेंसी। chandrayaan-3 Isro: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि GSLV मार्क III की कोटिंग सांगली के एक उद्यमी की फैक्ट्री में की गई थी। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। बता दें GSLV मार्क III को LVM3 के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के लिए गौरव की बात एक फेसबुक पोस्ट में, पवार ने शनिवार को कहा कि जीएसएलवी मार्क III रॉकेट की कोटिंग डैजल डायनाकोट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सांगली में संदीप सोले के स्वामित्व वाली फैक्ट्री में की गई थी। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है। 14 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था चंद्रयान -3 जानकारी के लिए बता दें कि LVM3 तीन मॉड्यूल - प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर (जो लैंडर के अंदर स्थित है) का एक संयोजन है। उल्लेखनीय है कि 14 जलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM3-M4 रॉकेट पर चंद्रयान -3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चंद्रयान-3 अब एक कक्षा में है अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, इसरो वैज्ञानिकों ने शनिवार को चंद्रयान -3 अंतरिक्ष यान की पहली कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अंतरिक्ष यान सामान्य था। चंद्रयान-3 अब एक कक्षा में है, जो पृथ्वी से निकटतम173 किलोमीटर की दूरी पर है और पृथ्वी से सबसे दूर 41,762 किमी पर है।

Edited By: Nidhi Avinash