महाराष्ट्र: ग्रह दोष दूर करने के नाम पर महिला से दुष्कर्म, खुद को महाराज बताने वाला गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पति की बार-बार बिगड़ रही तबीयत को ठीक करने के नाम पर एक ढोंगी तांत्रिक द्वारा एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

पुलिस के अनुसार, खुद को महाराज बताने वाले 26 वर्षीय युवक ने पूजा-पाठ और अनुष्ठान के बहाने 27 वर्षीय विवाहित महिला को कथित रूप से अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।

यह घटना चिमूर तहसील के भिसी थाना क्षेत्र की है। चंद्रपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटाकड़े के अनुसार महिला के पति की तबीयत पिछले कुछ समय से बार-बार खराब हो रही थी। परिवार ने इसे ‘ग्रह दोष’ से जोड़कर देखा। ग्रह दोष ज्योतिष में ऐसी स्थिति को कहा जाता है, जिसमें कुंडली में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को समस्याओं का कारण माना जाता है। इसी के बाद परिवार ने शुभम लटारी खंगार से संपर्क किया।

खंगार ने खुद को जगन्नाथ महाराज भद्राभेश मंदिर से जुड़ा महाराज बताया था। उसने परिवार को विश्वास दिलाया कि पूजा-अनुष्ठान के माध्यम से महिला के पति की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त को शुभम खंगार अपने दो साथियों सचिन मोडक और तेजस वाकले के साथ महिला के घर पहुंचा। वहां पूजा शुरू की गई। इसी दौरान आरोपित ने महिला के पति को पूजा में आवश्यक सामान लाने के बहाने घर से बाहर भेज दिया।

पति के बाहर जाते ही खंगार ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। महिला ने घटना के बाद पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलते ही भिसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।