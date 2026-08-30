शरबत और तेल के लिए मशहूर 'वेटिवर' घास, बाढ़ रोकने में बनेगी मददगार; रेलवे ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नेपाल में आई आपदा और देश के पहाड़ी इलाकों में बढ़ते भूस्खलन के खतरों के बीच भारत की पारंपरिक वेटिवर (खस) घास एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, सेंट्रल रेलवे लैंडस्लाइड की घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ी के ढलानों पर वेटिवर घास (खस) लगा रहा है।

6 जुलाई को भारी बारिश के बाद मुंबई-पुणे रूट के कर्जत और लोनावला के बीच भोर घाट सेक्शन में लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ था। इसी के स्थायी समाधान के लिए रेलवे ने इसे इको-फ्रेंडली पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

रेलवे ने लगाए वेटिवर के 10,000 पौधे वेटिवर घास मुख्य रूप से अपनी गहरी और मजबूत जड़ों, सुगंधित तेल, शरबत और मिट्टी के कटाव को रोकने की अद्भुत क्षमता के लिए मशहूर है। सेंट्रल रेलवे ने कर्जत और लोनावला के बीच भोर घाट खंड में 5,600 वर्ग मीटर पहाड़ी ढलान पर वेटिवर के 10,000 पौधे लगाए हैं।

रेलवे तटबंधों को सुदृढ़ करने से लेकर यमुना के किनारों को स्थिर करने और औद्योगिक अपशिष्ट जल को साफ करने तक, वेटिवर की गहरी जड़ें और असाधारण मजबूती इसे एक किफायती, टिकाऊ और हरित 'बायोइंजीनियरिंग' विकल्प के रूप में स्थापित कर रही हैं।

बता दें कि अपने आवश्यक तेलों और हर्बल उपचारों के लिए जाना जाने वाला वेटिवर (खस) आज अपनी घनी और गहरी जड़ों के लिए फिर से चर्चा में है। इसकी जड़ें मिट्टी को बांधकर रखने, पानी के बहाव को धीमा करने और भारी बारिश में भी ढलानों को बहने से रोकने में मददगार साबित होती हैं। यह कंक्रीट और स्टील की तुलना में बेहद सस्ता है।

पहली बार बायोइंजीनियरिंग तरीका अपना रहा सेंट्रल रेलवे गौरतलब है कि सेंट्रल रेलवे ढलानों और तटबंधों को सुदृढ़ करने के लिए परंपरागत रूप से कंक्रीट और स्टील का उपयोग करता रहा है, लेकिन इस वर्ष पहली बार प्राकृतिक 'बायोइंजीनियरिंग' तकनीक के रूप में वेटिवर का इस्तेमाल किया गया है।

वेटिवर की मजबूती वेटिवर की जड़ों की तन्यता शक्ति हल्के स्टील की तुलना में 1/6 भाग के बराबर होती है, यह बारिश से अपरूपण शक्ति खो चुकी मिट्टी और ऊंचे तटबंधों को स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। वेटिवर के घने झुंड बाड़ की तरह काम करके सतह पर बहने वाले पानी की गति को धीमा कर देते हैं।