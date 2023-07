Maharashtra: मृत महिला के खिलाफ उसके दो बच्चों की हत्या करने का मामला हुआ दर्ज, पुलिस कर रही जांच

मुंबई के बाहरी इलाके में एक महिला और उसके दो बच्चों के उनके घर में मृत पाए जाने के लगभग दो साल बाद पुलिस ने मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मृत मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

मृत महिला के खिलाफ उसके दो बच्चों की हत्या करने का मामला हुआ दर्ज

Your browser does not support the audio element.

ठाणे (महाराष्ट्र), एजेंसी। मुंबई के बाहरी इलाके में एक महिला और उसके दो बच्चों के उनके घर में मृत पाए जाने के लगभग दो साल बाद पुलिस ने मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मृत मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। 47 वर्षीय महिला नसरीन वाघू और उसके बच्चे सदनाज (20) और हर्ष (13) 7 सितंबर, 2021 को मीरा रोड के नया नगर स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पुलिस ने शुरुआत में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अधिकारी ने कहा कि उन्हें हाल ही में शव परीक्षण रिपोर्ट मिली है जिससे पता चला है कि नसरीन के बच्चों का गला घोंटा गया था। अधिकारी ने कहा, नसरीन ने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए कुछ गोलियां खा लीं थीं। उन्होंने बताया कि शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को नसरीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि अपराध के पीछे का मकसद अभी भी स्थापित नहीं हुआ है और जांच जारी है।

Edited By: Versha Singh